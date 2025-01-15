Мамаев рассказал, что мог отсудить у государства компенсацию в 300 миллионов за время, проведенное в тюрьме

По словам бывшего спортсмена, после освобождения он подал аппеляцию и смог добиться пересмотра дела, в результате чего его пребывание в заключении было признано незаконным. Мамаев уточнил, что в сумму компенсации включены все выплаты, которые он не получил по условиям своих контрактов. Однако он решил не подавать, поскольку счел это «неправильным» решением.