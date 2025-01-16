Большая трансферная цель «Зенита». За бразильского защитника просят рекордные деньги

Экс-защитник «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис, который был одноклубником Уэсли, когда доигрывал во «Фламенго», а сейчас тренирует команду из Рио-де-Жанейро, рассказывал про потенциального новичка «Зенита» следующее: «Уэсли обладает характеристиками, которые многое дают команде и в обороне, и в атаке. И он отличается от Айртона, Гильермо Варелы (экс-игрока московского “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) или Алекса Сандро. Мы должны улучшать эти характеристики и давать ему роли, которые будут раскрывать его всё больше и больше. Уэсли — открытие тренера Хорхе Сампаоли. Он взял его из молодёжной команды, вселил уверенность и помог открыться. Я не вижу потолка для Уэсли, он может играть за большую команду в Европе и сборную Бразилии».