Яковлева избрали главой совета директоров «Крыльев Советов»

В понедельник компания «РТ-Капитал» сообщила, что в иске к «Крыльям Советов» потребовала вернуть долг в размере 897 миллионов рублей. В заявлении компании отмечается, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. Сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.