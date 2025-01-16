Яковлева избрали главой совета директоров «Крыльев Советов»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вице-губернатор Самарской области, руководитель администрации губернатора Дмитрий Яковлев избран председателем совета директоров «Крыльев Советов», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В этой должности он сменил Габибуллу Хасаева, который вместе с Максимом Сойфером и Лидией Рогожинской покинул совет директоров.
Помимо Яковлева в состав вошли Вячеслав Арбузов, Дмитрий Алехин, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Александр Милеев, Валерьян Панфилов, Андрей Пашков и Максим Симонов.
В понедельник компания «РТ-Капитал» сообщила, что в иске к «Крыльям Советов» потребовала вернуть долг в размере 897 миллионов рублей. В заявлении компании отмечается, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. Сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. После этого Российский футбольный союз (РФС) провел проверку матчей «Крыльев Советов» за два последних года. По словам председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, анализ будет представлен правоохранительным органам.