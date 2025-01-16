Магкеев — об интервью Дзюбы с критикой «Локомотива»: некоторые моменты такими и были

— О тех моментах, которые я лично знаю, было рассказано так, как и было на самом деле. Не знаю, как общественность на это отреагировала. Думаю, много критики в адрес Артёма с его репутацией. Но в его защиту можно сказать, что какие-то моменты действительно такими и были, — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».