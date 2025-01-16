Карраскаль: надеюсь, Бителло не уйдёт, он очень важный игрок для «Динамо»

«Я не разговаривал с Бителло, ничего об этом не знаю. Надеюсь, что он не уйдёт, потому что это очень важный игрок для “Динамо”. Не думал ли я сам об уходе из “Динамо”? Нет. Я чувствую себя в клубе хорошо, я уже давно здесь, в Москве», — приводит слова Карраскаля «Советский спорт».