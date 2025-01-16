Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить игровую карьеру

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго — одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично. Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.