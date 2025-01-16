Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить игровую карьеру

Бывший защитник ПФК ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить игровую карьеру.

Источник: Чемпионат.com

34-летний футболист обозначил, что всё ещё не повесил бутсы на гвоздь.

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго — одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично. Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

С июля 2024 года Марио Фернандес находится без клуба после расторжения контракта с петербургским «Зенитом».

Премьер-лига: таблица и календарь