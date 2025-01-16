Станислав Магкеев: «Пари НН» надо менять психологию, что можно всех обыграть

«В первую очередь нам надо менять психологию: что всех можно обыграть, не нужно смотреть на эмблему. И тем более мы дома набрали только пять очков. Это неприемлемо, конечно. Одна победа за год. Те болельщики, которые ходят на стадион на каждую игру, хотят видеть другое. Мы это прекрасно понимаем. И нам нужно очень много работать во всех направлениях», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».