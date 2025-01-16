Тренер «Зенита» оценил состояние футболистов после отпуска

«Сегодня мы начали уже более направленную физическую работу. Футболисты уже не такие свежие, как на первых двух тренировках, поэтому им приходится сложновато. Все находятся в хорошей форме, все готовы плотно работать, все приезжают на тренировки с хорошим настроением. Надеемся, что у нас будет как можно меньше травм, чтобы все ребята провели полноценный сбор, чтобы все были готовы к чемпионату», — приводит слова Оливейры официальный сайт сине-бело-голубых.