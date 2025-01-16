Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Зените» сообщили, что один из игроков получил травму на сборах

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сообщил, что футболист команды Дмитрий Васильев получил травму на зимних учебно-тренировочных сборах.

Источник: Чемпионат.com

Повреждение не позволит игроку полноценно тренироваться с команду. Также Оливейра заявил, что если из-за травм в обойме команды на сборах останется менее 20 футболистов, тренерский штаб вызовет дополнительных игроков.

«К сожалению, Дима Васильев получил травму. Вроде бы ничего страшного, но она не позволяет ему выполнять тренировочную работу. Мы будем следить за динамикой, надеемся на лучшее и на его скорейшее восстановление. Конечно, если у нас будет меньше 20 футболистов в составе, нам придется вызвать новых игроков», — приводит слова Оливейры официальный сайт сине-бело-голубых.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь