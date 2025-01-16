В «Зените» сообщили, что один из игроков получил травму на сборах

Повреждение не позволит игроку полноценно тренироваться с команду. Также Оливейра заявил, что если из-за травм в обойме команды на сборах останется менее 20 футболистов, тренерский штаб вызовет дополнительных игроков.
«К сожалению, Дима Васильев получил травму. Вроде бы ничего страшного, но она не позволяет ему выполнять тренировочную работу. Мы будем следить за динамикой, надеемся на лучшее и на его скорейшее восстановление. Конечно, если у нас будет меньше 20 футболистов в составе, нам придется вызвать новых игроков», — приводит слова Оливейры официальный сайт сине-бело-голубых.