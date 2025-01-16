Маричал рассказал, при каком условии «Динамо» будет бороться за чемпионский титул РПЛ

«Может ли “Динамо” навязать борьбу за чемпионство? Я думаю, что да. Нам нужно работать усерднее, продолжать готовиться, и тогда у нас может появиться шанс стать чемпионами в этом сезоне», — приводит слова Марчиала «Советский спорт».