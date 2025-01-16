Стало известно, сколько «Зенит» готов предложить за защитника «Фламенго» Уэсли

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.