Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока. Он не поехал с «Динамо» на сборы

— Думаю, врачи себе не враги. Когда человек болеет, он может заразить партнеров по команде. Сейчас температура спала, сейчас нормально себя чувствует. Дай Бог, все будет нормально. Врачи сказали, что какое-то время адаптируется. Никто не собирается гробить игрока, — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».