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Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока. Он не поехал с «Динамо» на сборы

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии своего клиента.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, нападающий не полетел с командой на первый зимний сбор в Катаре. Причина — болезнь.

— Все нормально, завтра полетит на сборы. День-два, может, будет проходить какие-то процедуры. До сборов он провел индивидуальные тренировки. На сборы всегда приезжает без лишнего веса. На медосмотре тренер по физической подготовке сказал, что он в хороших кондициях.

— Не рискованно ли так быстро приступать к тренировкам после болезни?

— Думаю, врачи себе не враги. Когда человек болеет, он может заразить партнеров по команде. Сейчас температура спала, сейчас нормально себя чувствует. Дай Бог, все будет нормально. Врачи сказали, что какое-то время адаптируется. Никто не собирается гробить игрока, — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».

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