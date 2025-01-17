Аршавин назвал позиции, которые «Спартаку» необходимо усилить зимой

«То, как “Спартак” заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой не удовлетворены. Если смогут его куда‑то пристроить, то могли бы искать человека на смену Угальде или помогать ему. И в центр поля я бы искал “восьмёрку” или “шестёрку”. По защите — возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».