Игрок «Зенита» Дмитрий Васильев сломал плюсневую кость левой стопы, его прооперировали

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей и забил два гола. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками.