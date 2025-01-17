Борис Ротенберг оценил перспективы «Локомотива» на победу в РПЛ

— Я думаю, это вопрос более глобального плана. Нужно обратиться больше к спортивному директору и главному тренеру клуба. На сегодняшний день, я думаю, это направление правильное, потому что оно даёт возможность развивать наших российских футболистов, которые достойны этого шанса, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».