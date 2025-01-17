Созин — о невозвращении игроков в клубы РПЛ: после серьёзного штрафа мозги встают на место

Футболисты — профессионалы, заключают профессиональные контракты и получают деньги, соответствующие их уровню. Хорошие деньги. Если идёт нарушение контракта — нужно штрафовать. И не на 25 копеек, а на существенную сумму. Многие могли забыть или даже не знать, но вообще-то такое было ещё в 2000-е: тогда Черчесов в «Спартаке» за опоздание серьёзно оштрафовал Моцарта. Глава клуба сомневался, делать ли так, но штраф в итоге помог.