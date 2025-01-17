Бителло близок к уходу из «Динамо», «Ботафого» заплатит € 18 млн без учёта бонусов

По данным источника, сейчас стороны близки к компромиссу и согласовывают детали готовящейся сделки. В нынешнем сезоне Бителло провёл 21 встречу за «Динамо», забил один гол и сделал 10 результативных передач. За бело-голубых бразилец выступает с сентября 2023-го.