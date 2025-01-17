В РФС ответили, будут ли приглашать на тренерские курсы Гвардиолу и Клоппа

— Поймите, у нас нет задачи непременно привезти Клоппа или Моуринью. Понятно, что это престижно, это подарит вам громкие заголовки и сюжеты для статей. Но, во-первых, мы адекватно оцениваем текущую ситуацию. Каждый день писать: «Юрген, приезжай в Москву»? Согласитесь, это перебор. Очевидно, что пока нет смысла говорить о чём-то конкретном, — приводит слова Овчинникова Metaratings.