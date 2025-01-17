Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо вышел на связь в своем Telegram-канале: «С удивлением читаем о переходе, который “вот-вот” должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский “Коло-Коло”. Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с “Крыльями”, куда он не явился на сборы. Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере».