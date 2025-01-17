«Сыграл один тайм». Латышонок — о том, как проходил просмотр в академии «Краснодара»

— У нас был товарищеский матч между майкопской «Дружбой» и «Краснодаром». Нам сказали: смотреть будут всех. Сыграл один тайм, после чего ко мне подошёл Александр Марьянович — главный тренер академии — и сказал: «Вот документы, отдай родителям, пусть подпишут». Почти сразу после этого я переехал в Краснодар. Мне тогда лет 12−13 было.