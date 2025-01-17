Колумбиец Арьяс не хочет переходить в «Зенит»: «Дело не в деньгах»

«У нас было предложение от “Зенита”, и он сказал, что не хочет играть в России. Из всех предложений, которые были, лучшим в финансовом плане для “Флуминенсе” и для Арьяса всегда было предложение из “Зенита”, и он всегда давал понять, что не хочет там играть», — заявил Биттенкур.