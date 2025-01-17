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Колумбиец Арьяс не хочет переходить в «Зенит»: «Дело не в деньгах»

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур сообщил, что вингер бразильского клуба Джон Арьяс, на которого претендует «Зенит», не хочет играть в России.

Источник: Getty Images

«У нас было предложение от “Зенита”, и он сказал, что не хочет играть в России. Из всех предложений, которые были, лучшим в финансовом плане для “Флуминенсе” и для Арьяса всегда было предложение из “Зенита”, и он всегда давал понять, что не хочет там играть», — заявил Биттенкур.

По словам президента «Флуминенсе», клуб из Санкт-Петербурга в рамках сделки был согласен отдать в аренду на год полузащитника Клаудиньо, но все уперлось в нежелание 27-летнего Арьяса играть в России.

«К сожалению, игрок не хочет переходить. Мы должны уважать его желание. Дело не в деньгах, никогда не было и не будет. Руководитель “Зенита” настойчиво пишет мне: “Помоги убедить его”. Мы не можем убедить футболиста играть там, где он не хочет. Мы зашли в тупик. Сейчас мы стоим на месте», — приводит слова Биттенкура GE.

Арьяс отказался продлевать контракт с «Флуминенсе» из-за желания играть в Европе.

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