Колумбиец Арьяс не хочет переходить в «Зенит»: «Дело не в деньгах»

«У нас было предложение от “Зенита”, и он сказал, что не хочет играть в России. Из всех предложений, которые были, лучшим в финансовом плане для “Флуминенсе” и для Арьяса всегда было предложение из “Зенита”, и он всегда давал понять, что не хочет там играть», — заявил Биттенкур.
По словам президента «Флуминенсе», клуб из Санкт-Петербурга в рамках сделки был согласен отдать в аренду на год полузащитника Клаудиньо, но все уперлось в нежелание 27-летнего Арьяса играть в России.
«К сожалению, игрок не хочет переходить. Мы должны уважать его желание. Дело не в деньгах, никогда не было и не будет. Руководитель “Зенита” настойчиво пишет мне: “Помоги убедить его”. Мы не можем убедить футболиста играть там, где он не хочет. Мы зашли в тупик. Сейчас мы стоим на месте», — приводит слова Биттенкура GE.
Арьяс отказался продлевать контракт с «Флуминенсе» из-за желания играть в Европе.