Константин Нижегородов: Сервис в России лучше в сравнении со всем миром

— Рашид Маматкулович разговаривал с командой и сказал: «Не обращайте на это внимание. Ваше дело — играть в футбол. Все удары я беру на себя». В том числе его заслуга в том, что никакой паники у нас не было. Главный тренер нашел правильные слова, и мы старались делать всё, что он говорит.