Константин Нижегородов: Сервис в России лучше в сравнении со всем миром

Команды РПЛ уже вышли из отпусков и вовсю готовятся к весенней части нынешнего сезона. Часть из них в конце прошлой и начале нынешней недели проходили медосмотры перед вылетом на сборы. В частности, это сделал казанский «Рубин», который после 18 туров чемпионата России уверенно расположился в середине таблицы на восьмом месте, имея большое отставание от лидеров (11 очков от третьего места) и серьезный отрыв от аутсайдеров (девять очков от зоны переходных матчей).
В интервью «Известиям» защитник «Рубина» Константин Нижегородов поделился мнением о выступлении клуба в прошедшей части сезона, объяснил, почему осенние слухи об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова не помешали стабильному набору очков, рассказал, чем занимается его отец, двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива», экс-защитник сборной России Геннадий Нижегородов, а также сравнил сервис в Европе и России и оценил шансы заиграть в топ-клубах у лидера казанской команды албанского нападающего Мирлинда Даку.
— Как провели отпуск между последним матчем перед паузой и первым зимним сбором?
— Замечательно. Провел отпуск с родными и близкими. С родителями отмечали Новый год в горах в Австрии. Потом поехал в Мюнхен к сборам.
— В горах позволяете себе кататься на лыжах? Или по контракту с клубом не положено?
— Не положено. В клубе все профессионалы, поэтому никто не будет рисковать своим здоровьем. Просто вдохновлялись природой — там в горах очень красиво. Наслаждались временем вместе с семьей.
— А вообще когда-либо катались на горных лыжах?
— Катался в детстве, когда был маленький. Мне очень нравится тамошняя природа и зима вообще. Но сейчас в связи со своим родом деятельности не могу позволить себе кататься на горных лыжах.
— Довольны тем, что показали в первой части нынешнего сезона?
— Да, благодарен тренерскому штабу «Рубина» и всей команде за это. У меня чуть раньше был непростой период, когда я восстанавливался после травмы. И спасибо главному тренеру, что после этого начал доверять мне и выделять игровое время. Я старался и буду стараться оправдать это доверие и приносить пользу команде.
— Можно быть довольными теми результатами, которые есть у «Рубина» к зимней паузе?
— Ну это не к нам вопрос, не к команде. Наше дело — идти от игры к игре и побеждать в каждом матче. А оценивать результаты команды… Пускай эксперты этим занимаются.
— Текущий результат больше радует тем, что оторвались от нижней части таблицы, или расстраивает, что находитесь далеко от лидирующей группы?
— Конечно, всегда хочется быть выше, стремиться наверх. Поэтому сейчас наша задача — как можно лучше подготовиться ко второй части сезона, идти от игры к игре и набирать очки в каждом матче.
— Есть шансы дотянуться до первой пятерки?
— Почему нет? Это футбол — в нем всё возможно. Особенно сейчас, когда до конца чемпионата еще столько игр. Если выдадим какую-то хорошую победную серию, то включимся в борьбу за самые высокие места. Считаю, что нам это по силам, потому что у нас хорошая команда.
— Осенью в СМИ постоянно шли слухи о возможной отставке Рашида Рахимова. За счет чего команде удалось своими успешными результатами отстоять своего главного тренера?
— Честно говоря, мы не особо обращали на это внимание. Потому что это все околофутбольные темы — они нас не касаются. А наше дело — тренироваться и играть в футбол. И делать результат.
— Внутри клуба вообще на это не реагировали?
— Рашид Маматкулович разговаривал с командой и сказал: «Не обращайте на это внимание. Ваше дело — играть в футбол. Все удары я беру на себя». В том числе его заслуга в том, что никакой паники у нас не было. Главный тренер нашел правильные слова, и мы старались делать всё, что он говорит.
— О вашем отце давно ничего не слышно. Чем он занимается с 2017 года, когда, по данным Википедии, ушел из тренерского штаба одесского «Черноморца»?
— С отцом все хорошо. Жив-здоров.
— Чем занимается?
— Воспитывает детей. У меня две сестры и маленький братик. Папа с мамой ими полностью занимается.
— И не тянет его вернуться в футбол?
— Может быть, и тянет. Я с ним не обсуждал эти моменты, но сейчас у него другие дела и заботы.
— Он появляется в России, пересекается со своими партнерами по «Локомотиву» и сборной?
— Нет-нет, давно не приезжал.
— Поскольку часто бываете в Австрии и Германии, можете сравнить, насколько там комфортней жить в сравнении с Россией?
— В каком плане?
— В плане цен и сервиса.
— Понятно, что в Европе немного большие траты в плане цен. Там дороже жизнь, чем у нас. А сервис у нас самый лучший в мире. По крайней мере, в Москве и Казани.
— В сравнении с Австрией и Германией?
— Мне кажется, в сравнении со всем миром.
— В 16−19 лет вы были в молодежных командах «Шальке» (Гельзенкирхен) и «Ганза» (Росток). Насколько в Германии работа с молодежью отличается от того, что было у вас в Одессе и потом в России?
— Ну если сравнивать подготовку в детско-юношеском футболе в Германии и Одессе, то это небо и земля. В плане условий и тренировок. А в России плюс-минус так же, если сравнивать с Германией. На юношеском уровне мы не уступаем тому, что там. Другое дело, когда настает период перехода из юношеского футбола во взрослый. Тут уже чувствуется, что в Германии уровень выше.
— В отношении Мирлинда Даку постоянно ходят слухи об интересе к нему клубов из топовых европейских чемпионатов. На ваш взгляд, он потянет их уровень?
— Ну вроде к нему есть интерес из «Реала» (Мадрид). Если не ошибаюсь, еще «Барселона» им интересуется. Может быть, еще «МанСити» его возьмет на замену Холлану.
— У вас хорошо получается говорить это с серьезным лицом.
— Ну я серьезно. Может быть, на днях в интернете появится об этом такая инсайдерская информация (улыбается). А что, вы думаете, Мирлинд не потянет такие клубы? Я думаю, потянет.
Алексей Фомин