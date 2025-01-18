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«Зенит» близок к покупке бразильского футболиста за 35 млн евро — подробности громкой сделки

«Зенит» близок к покупке бразильского атакующего футболиста Луиса Энрике из «Ботафого», утверждает ge.globo.com. Сообщается, что «Ботафого» согласился продать «Зениту» одного из своих самых ярких игроков за 35 миллионов евро.

Источник: Getty Images

Итальянская «Фиорентина» также сохраняет интерес к нападающему, но пока не называет цифр, сопоставимых с показателями «Зенита». Будущее Луиса Энрике решится в ближайшие дни.

Первым предложением «Зенита» было предложение об обмене Вендела, Артура и денег в пользу «Ботафого», от которого бразильцы отказались, посчитав сумму заниженной.

При этом «Ботафого» сохранил интерес к Венделу и сделал «Зениту» предложение по полузащитнику. Переговоры проходят отдельно от переговоров по Луису Энрике.

В составе «Ботафого» Луис Энрике забил 12 голов и сделал 6 голевых передач в 55 матчах. Ранее он уже играл в Европе в составе испанского «Бетиса» — 64 матча, 4 гола, 10 голевых передач. Кроме того, в активе Луиса Энрике 6 матчей и 2 гола за сборную Бразилии.

Зенит
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