«Зенит» близок к покупке бразильского футболиста за 35 млн евро — подробности громкой сделки

В составе «Ботафого» Луис Энрике забил 12 голов и сделал 6 голевых передач в 55 матчах. Ранее он уже играл в Европе в составе испанского «Бетиса» — 64 матча, 4 гола, 10 голевых передач. Кроме того, в активе Луиса Энрике 6 матчей и 2 гола за сборную Бразилии.