«Зенит» близок к покупке бразильского футболиста за 35 млн евро — подробности громкой сделки

Итальянская «Фиорентина» также сохраняет интерес к нападающему, но пока не называет цифр, сопоставимых с показателями «Зенита». Будущее Луиса Энрике решится в ближайшие дни.
Первым предложением «Зенита» было предложение об обмене Вендела, Артура и денег в пользу «Ботафого», от которого бразильцы отказались, посчитав сумму заниженной.
При этом «Ботафого» сохранил интерес к Венделу и сделал «Зениту» предложение по полузащитнику. Переговоры проходят отдельно от переговоров по Луису Энрике.
В составе «Ботафого» Луис Энрике забил 12 голов и сделал 6 голевых передач в 55 матчах. Ранее он уже играл в Европе в составе испанского «Бетиса» — 64 матча, 4 гола, 10 голевых передач. Кроме того, в активе Луиса Энрике 6 матчей и 2 гола за сборную Бразилии.