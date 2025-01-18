«Зенит» купит «Короля Америки»? Этот бразилец обошел в 2024 году даже Месси

Вокруг «Зенита» всё больше слухов на трансферном рынке в зимнее окно, и некоторые из них в той или иной мере похожи на правду. Теперь заставляет обратить на себя внимание информация об интересе петербургского клуба к звезде «Ботафого» Луису Энрике. Сине-бело-голубые уже хотели подписать этого вингера на замену Малкому. Полтора года назад не срослось — привезли Артура. В январе 2025-го уже и сам Артур может вернуться в Бразилию, так что вполне логично «Зенит» вернулся к кандидатуре Луиса Энрике, который, по словам владельца «Ботафого» в скором времени переедет в Санкт-Петербург за невероятные для нынешней РПЛ € 35 млн. Знакомимся!