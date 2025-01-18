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Иностранный футболист клуба РПЛ пожаловался на зарплату в рублях

Полузащитник «Оренбурга» из Боснии и Герцеговины Иван Башич пожаловался на зарплату в рублях. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Источник: БЕЛТА

Иностранный футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что ему стало затруднительно отправлять деньги домой из-за санкций. Он добавил, что его раздражает постоянно растущий курс евро к рублю.

22-летний Башич выступает за Оренбург с 2022 года. На его счету 60 матчей в составе команды и четыре забитых мяча.

Ранее на рост цен в России пожаловался нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров. По словам хоккеиста, сейчас он зарабатывает в два раза больше, чем пять лет назад, но прироста в доходах не ощущает.

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