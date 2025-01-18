Звезда «Динамо» не хочет возвращаться в Россию. Такое поведение легионеров уже тенденция

Свежий пример — полузащитник «Зенита» Вендел. Летом 2023-го он укатил в отпуск и не вернулся к началу сборов. В Петербурге не скрывали: хавбек хочет уйти. И даже разрешили искать ему новую команду. Но «Зенит» сразу обозначил: задёшево не отдадим. А с этим возникли проблемы. Время шло, чемпионат начался, а перед полузащитником всё больше маячил риск разрыва контракта, полугодовой дисквалификации и крупного штрафа. В итоге Вендел прилетел в Россию словно ничего и не было. Правда, так или иначе наткнулся на крупный штраф. После чего сборы он уже не пропускал, несмотря на большую тягу к родине.