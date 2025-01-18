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В «Зените» сообщили, что Вендел не уйдет из клуба до лета

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Вендела в «Ботафого».

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

«Вендел никуда до лета не уходит, сколько раз нужно повторять», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что Вендел уходит из «Зенита» в «Ботафого»: петербуржцы приняли предложение о продаже полузащитника, осталось лишь уладить бюрократические детали.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив два гола и сделав 11 результативных передач. Его контракт с питерцами рассчитан до лета 2028 года.

В 2024 году «Ботафого» впервые за 29 лет стал чемпионом Бразилии.

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