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«Зенит» согласовал сделку по подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за € 35 млн — Романо

Петербургский «Зенит» согласовал трансфер бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике.

Источник: Buda Mendes/Getty Images

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составит € 35 млн. Эта сделка станет рекордной для бразильского клуба.

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 полузащитник сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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