Бывший главный тренер «Локо» Сёмин рассказал, почему подписал Кварацхелию

«Хвича очень талантливо себя проявлял в детско-юношеских командах. За ним какое-то определённое время следил наш селекционер. Хвича подтвердил рекомендацию своих агентов. Он отличался великолепной обводкой и техникой — она была исключительной. Поэтому мы его пригласили в “Локомотив”, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.