«Зенит» может купить Энрике за сумму до € 40 млн, зарплата игрока € 4 млн — источник

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 года вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно € 22 млн.