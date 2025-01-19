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«Зенит» может купить Энрике за сумму до € 40 млн, зарплата игрока € 4 млн — источник

«Зенит» может заплатить за трансфер крайнего нападающего «Ботафого» Луиса Энрике до € 40 млн, из которых € 32 млн — фиксированные выплаты, ещё € 8 млн предусмотрены в виде бонусов за достижения футболиста в санкт-петербургском клубе. Об этом сообщает Metaratings.

Источник: Getty Images

По информации источника, заработная плата 24-летнего нападающего составит € 4 млн плюс бонусы. Также за переход Энрике предусмотрены комиссионные в размере около € 4 млн.

Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 года вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно € 22 млн.

Зенит