Замешан в скандале со ставками, его хотел «Реал», признавался «Королем Америки». За кого «Зенит» платит €35 млн?

Вряд ли этой зимой состоится более громкий трансфер, чем переход Луиса Энрике в «Зенит» за баснословные 35 млн евро. К слову, эта покупка — четвертая по стоимости в РПЛ: больше вываливали только за Малкома, Халка и Витселя. И все это — в условиях отстранения от еврокубков и на фоне слухов про массовые увольнения сотрудников «Газпрома» в целях «повышения эффективности».
На Sport24 разбираем, видимо, главный трансфер года РПЛ.
Сделку подтверждает Фабрицио Романо. «Зенит» перебил предложение «Фиорентины», а для «Ботафого» — рекордный трансфер на выход
Слухи вокруг Энрике крутятся давно: Relevo еще летом 2023-го сообщал, что «Зенит» следит за бразильцем. Тогда Луис бегал в «Бетисе», это был его первый сезон в Европе — и, скорее, малоуспешный. Вингер сделал всего 1+3 за 30 с лишним матчей, но клуб верил в прогресс игрока и не отпустил в «Зенит» за 20 млн евро. Купили его, к слову, за год до того из «Флуминенсе» за 13 млн.
Засветился в еврокубках, где, кстати, получал от Кокорина (Александр забивал за «Арис», но оба матча на групповом этапе, впрочем, киприоты проиграли).
Тогда испанцы готовы были отпускать Энрике в Питер за 35 млн. И у «Зенита», вероятно, эти деньги были — как раз после продажи Малкома. Позиции у футболистов во многом схожие, а новости про Энрике замаячили как раз после продажи Малкома.
Ну, а теперь — все официально. «Зенит» не первый год следит за бразильцем, тот даже успел вернуться на родину — в «Ботафого», где, собственно, и раскрылся: вызывается в сборную (2+1 против Чили и Перу в отборе на ЧМ), 10 баллов по гол+пас, а в декабре клуб впервые за 29 лет стал местным чемпионом.
Тогда же возник интерес от других европейских клубов, в частности, от «Фиорентины». Итальянцы предложили скромные 20 млн евро: конечно, «Зенит» их перебил. Возможно, из Петербурга в «Ботафого» отправится кто-то из дуо Вендел — Артур (а, может, оба), хотя «Зенит» официально заявил, что бразильцы остаются.
Как пишут в прессе, после продажи «Ботафого» сохранит 30% прав на бразильца — традиционная практика для латиноамериканского рынка.
Судя по данным Transfermarkt, делами Луиса рулит та же агентская группа, что и у других звездных бразильцев: Алекса Тейшейры, Дугласа Косты и бывшего футболиста «Спартака» Луиса Адриано.
Энрике замешан в странном скандале вокруг другого бразильца — Лукаса Пакета. Новичок «Зенита» якобы специально получал желтые
«Дело Пакета» тянется давно, вкратце: скандал вокруг бразильского полузащитника «Вест Хэма», по которому он обвиняется в ставках на самого себя. С недавних пор в историю влетает и Энрике — под сомнения попадает череда игр, где тогда еще игрок «Бетиса» получал неочевидные «горчичники».
Все сходится, если учесть, что прямо накануне родственники Пакета переводили Энрике около 7 тысяч долларов — сразу после вингер стал получать желтую за желтой. За 12 матчей — 5 карточек: такого в его карьере не было ни до, ни после.
Впрочем, дело так и не запустили, и Луис Энрике не считается подозреваемым, а представители футболиста намекали на время, в которое были сделаны заявления. Якобы это произошло после того, как бразилец уже ушел из «Бетиса» и боролся за чемпионство с «Ботафого».
Вингер — «Король Америки». «Реал» пытался урвать бразильца, когда тому было 20
По итогам сезона уругвайская газета El País выписала традиционный почетный титул «Короля Америки» именно новичку «Зенита» — Луис Энрике одержал победу с убедительным перевесом голосов. Из 244 журналистов со всей Южной Америки 128 (52%) отдали свой голос за него. Второе место занял его одноклубник Жефферсон Саварино, получивший 25 голосов. Кроме того, Энрике попал и в символическую сборную континента.
Луис действительно считался (и по-прежнему считается) суперталантом. Во время командировки в «Бетис» местные СМИ то и дело сравнивали его с Винисиусом, а за пару лет до Испании, в 2021-м, Луисом во всю интересовался «Реал», который традиционно бурно шерстит бразильский рынок. «Сливочные» искали усиление в «Кастилью». Впрочем, дальше разговоров эта история не зашла, а уже через год Энрике переехал в «Бетис».
Денис Лебеденко