Замешан в скандале со ставками, его хотел «Реал», признавался «Королем Америки». За кого «Зенит» платит €35 млн?

Слухи вокруг Энрике крутятся давно: Relevo еще летом 2023-го сообщал, что «Зенит» следит за бразильцем. Тогда Луис бегал в «Бетисе», это был его первый сезон в Европе — и, скорее, малоуспешный. Вингер сделал всего 1+3 за 30 с лишним матчей, но клуб верил в прогресс игрока и не отпустил в «Зенит» за 20 млн евро. Купили его, к слову, за год до того из «Флуминенсе» за 13 млн.