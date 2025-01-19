«В “Зените” конкуренция выше, чем в “Спартаке”. Радимов — о будущем Соболева

— То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остаётся на скамейке, если он не соответствует уровню. Всё зависит от Соболева. Если брать полгода, которые он провёл в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так — у него ещё несколько лет контракта. Всё зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».