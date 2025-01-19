«В “Зените” конкуренция выше, чем в “Спартаке”. Радимов — о будущем Соболева

— Каких усилений требует сегодняшний состав «Зенита»?
— Не могу сказать, что команда именно нуждается в усилении какой-то определённой позиции. Состав у «Зенита» хороший, усиления никогда не будут мешать. Если есть игроки сильнее тех, которые находятся в составе, и они готовы прийти — логично, если так будет.
— Что думаете о возможном уходе бразильцев?
— Сколько времени уходит тот же Вендел? Об этом нужно говорить, как только официально объявят, что кто-то из футболистов уходит. Тогда уже можно будет рассматривать игрока на его позицию.
— Даст ли Семак шанс Соболеву?
— То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остаётся на скамейке, если он не соответствует уровню. Всё зависит от Соболева. Если брать полгода, которые он провёл в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так — у него ещё несколько лет контракта. Всё зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.