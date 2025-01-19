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У Станковича родилась дочь

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, покинувшего ранее сбор команды по семейным обстоятельствам, и его супруги Аниты родилась дочь, сообщается в официальном Telegram-канале московского футбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

«Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — говорится в сообщении.

В субботу, 18 января, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Станкович покинул расположение команды на сборе в турецком Белеке по семейным обстоятельствам, футболисты продолжат тренировки под руководством помощников сербского специалиста.

В декабре сербские СМИ сообщили, что Станкович развелся со своей первой женой Аной Ачимович после 23 лет брака, а новая избранница тренера ждет от него ребенка. В браке с Ачимович у Станковича родились трое сыновей — Стефан, Филип и Александар.

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