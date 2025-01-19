У Станковича родилась дочь

«Поздравляем Деяна Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы! Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — говорится в сообщении.
В субботу, 18 января, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Станкович покинул расположение команды на сборе в турецком Белеке по семейным обстоятельствам, футболисты продолжат тренировки под руководством помощников сербского специалиста.
В декабре сербские СМИ сообщили, что Станкович развелся со своей первой женой Аной Ачимович после 23 лет брака, а новая избранница тренера ждет от него ребенка. В браке с Ачимович у Станковича родились трое сыновей — Стефан, Филип и Александар.