У Станковича родилась дочь

В декабре сербские СМИ сообщили, что Станкович развелся со своей первой женой Аной Ачимович после 23 лет брака, а новая избранница тренера ждет от него ребенка. В браке с Ачимович у Станковича родились трое сыновей — Стефан, Филип и Александар.