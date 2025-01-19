«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

Луис Энрике закроет позицию Артура, поэтому последний становится «Зениту» не нужен, а вот «Ботафого» как раз нуждается в нем на открывшуюся вакансию. Вендел же давно хотел вернуться на родину по семейным обстоятельствам, и «Ботафого» для него отличный вариант, потому что мечта хавбека — попасть в сборную Бразилии — станет в местной лиге более реалистичной. При этом «Зенит» договорился, что полузащитник останется в России до конца турнира РПЛ и будет помогать команде в борьбе за еще один титул. Мотивация для Вендела на оставшуюся часть сезона? Еще один трофей, премиальные и хорошая форма к началу нового чемпионата Бразилии.