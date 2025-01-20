Александр Мостовой: Голенков и Сергеев стали бы усилением для «Локомотива»

«Голенков и Сергеев стали бы усилением для “Локомотива” и ослаблением для команд, которые их отдают. Голенков вообще нормальный парень — хорошо проявляет себя в отведённое ему время. Он мне нравился ещё года два назад, когда выходил на замены. Я бы отдал предпочтение Голенкову. Сергеев уже побыл в “Зените”, выиграл трофеи, а Голенков ещё не получал своих шансов. Также Голенков более молодой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.