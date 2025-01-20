Аргентинский защитник Перес раскрыл причины ухода из «Оренбурга»

«Я оставил “Оренбург”, потому что появилась возможность принять участие вместе с “Серро Портеньо” в Кубке Либертадорес. Это было для меня одним из главных устремлений в карьере. А кроме того, это возможность быть ближе к семье. Я слышал об интересе других российских клубов ко мне. Но ничего конкретного — одни разговоры», — рассказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.