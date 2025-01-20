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Александр Кержаков назвал команды РПЛ, которые нравятся ему больше остальных

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков назвал команды РПЛ, которые нравятся ему больше остальных.

Источник: Чемпионат.com

— Кто вам больше всего сейчас импонирует в РПЛ?

— Все лидеры. «Зенит», правда, в концовке малость буксанул, к сожалению. «Краснодар» и «Спартак» иногда выдают хорошие игры, как и «Локо», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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