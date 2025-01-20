МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч со сборной Иордании в рамках зимнего сбора, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Встреча пройдет в Дохе 24 января и начнется в 20:00 мск. Национальная команда Иордании — серебряный призер Кубка Азии 2023 года. Сборная располагается на 64-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также петербургский клуб 27 января сыграет с лидером текущего сезона чемпионата Армении «Ноа». Старт матча запланирован на 17:30 мск.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.