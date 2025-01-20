Экс-защитник «Оренбурга» Матиас Перес назвал лучший момент за время выступлений в России

«Самые яркие эмоции я пережил, когда жена сообщила о скором рождении ребёнка. Причём сказала об этом прямо на футбольном поле — для меня это был сюрприз! Это ощущение останется со мной навсегда. А после мы таким образом удивили моих родителей на игре в Оренбурге. Празднованием после гола я дал им понять, что у них скоро появится внук», — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.