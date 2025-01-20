Бояринцев рассказал, связан ли спад «Зенита» с Сергеем Семаком

«Семак — один из сильнейших тренеров России, кто бы что ни говорил. Звёздами управлять не так просто, приводить команду к чемпионству на протяжении стольких сезонов — тем более. Да, спады бывают, именно поэтому футболистов нужно постоянно встряхивать. Убирать тех, кто уже насытился победами и деньгами», — приводит слова Бояринцева «Комсомольская правда».