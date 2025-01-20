Александр Кержаков сравнил по силе составы «Зенита» сейчас и команды при Спаллетти

— Пф, никаких шансов у Вендела. Он очень качественный игрок, но у Кости я видел решения, которых у бразильца никогда не было. Когда Зырянов забил «Баварии»… Я не думаю, что Вендел может забить «Баварии» так, чтобы вся мюнхенская защита улетела вообще в другую сторону. У Зырянова была футбольная харизма, играть с ним — одно удовольствие. В любой момент мог покатить, куда надо.