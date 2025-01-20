Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о восстановлении Михаила Кержакова

— Нет, ограничения есть, но с каждым днём их становится всё меньше и меньше. Мишу мы бережём, всегда спрашиваем о его самочувствии, и, если что-то есть, он нам сразу говорит. С каждым разом, с каждым днём мы добавляем ему нагрузку, и сегодня он участвовал даже в игре в аквариум, хотя до этого момента мы его от этого упражнения освобождали. С каждым днём он чувствует себя всё лучше и лучше, — приводит слова Жевнова пресс-служба клуба на официальном сайте.