Прудников — о Хусанове и «Манчестер Сити»: к спортивным директорам клубов РПЛ есть вопросы

«К спортивным директорам клубов РПЛ часто есть вопросы. Потому что под боком иногда есть таланты, которых мы не замечаем. Сейчас все говорят о Хвиче и о том, что некоторые клубы РПЛ от него отказались. У этого есть разные причины, но факт в том, что многие наши клубы не обратили на него внимание», — приводит слова Прудникова Metaratings.