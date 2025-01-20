Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: нам дважды предлагали Алексиса Дуарте, но я отказывал

«Что касается агентства Ultimate, за время моей работы руководителем с 2020 по 2023 год были оформлены 22 перехода в ЦСКА, и менее чем в одной трети трансферов они были задействованы. С их помощью мы совершили трансферы Медины, Рондона, Карраскаля, Языджи и других качественных игроков. Это агентство предлагало нам разных футболистов — защитник Алексис Дуарте, выступающий сейчас за “Спартак”, предлагался два трансферных окна, но я отвечал отказом, если они не подходили под запросы клуба и требования главного тренера», — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.