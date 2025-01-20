Александр Кержаков рассказал, чего никогда не сможет простить

— Из последнего — фильм с Энтони Хопкинсом «Одна жизнь». Там про англичанина, который во время Второй мировой войны поехал в Чехословакию вывозить еврейских детей. Это такая лайт-версия «Списка Шиндлера». В конце фильма этого англичанина в пожилом возрасте пригласили на передачу, где весь зал оказался из тех людей, которых он спас. На этом моменте я прослезился. Пошёл даже в туалет в самолёте, чтобы меня никто не увидел, ха-ха, — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».