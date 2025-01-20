Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хубулов — о Дзюбе: одно удовольствие играть с таким классным нападающим

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о партнёре по команде, форварде Артёме Дзюбе. По словам Хубулова, 36-летний Дзюба является классным нападающим.

Источник: Чемпионат.com

«Для меня одно удовольствие играть с таким опытным и классным нападающим, как Артём Дзюба. Он мне постоянно подсказывает как на тренировках, так и в матчах. Я пытаюсь что-то хорошее себе перенять от него», — приводит слова Хубулова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь