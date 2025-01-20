Хубулов — о Дзюбе: одно удовольствие играть с таким классным нападающим

«Для меня одно удовольствие играть с таким опытным и классным нападающим, как Артём Дзюба. Он мне постоянно подсказывает как на тренировках, так и в матчах. Я пытаюсь что-то хорошее себе перенять от него», — приводит слова Хубулова «РБ Спорт».