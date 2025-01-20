Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бояринцев назвал условие, при котором «Краснодар» станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Спартака» и главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев заявил, что у «Краснодара» будут все шансы на чемпионство в РПЛ, если «быки» справятся с давлением.

Источник: Чемпионат.com

«Мусаев делает отличную команду, у “быков” есть все шансы наконец стать чемпионом. Если они справятся с давлением, то у них эти шансы сохранятся. В любом случае рано или поздно они должны взять титул», — приводит слова Бояринцева «Комсомольская правда».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене.

Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь