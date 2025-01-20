Бояринцев назвал условие, при котором «Краснодар» станет чемпионом России

«Мусаев делает отличную команду, у “быков” есть все шансы наконец стать чемпионом. Если они справятся с давлением, то у них эти шансы сохранятся. В любом случае рано или поздно они должны взять титул», — приводит слова Бояринцева «Комсомольская правда».