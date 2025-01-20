«Спартак» устроил распродажу, а середняки — закупку. Трансферы РПЛ за неделю

«Легендарная» история Виллиана Жозе в «Спартаке» подошла к концу. 13 матчей, один гол со штрафного в ворота московского «Динамо» — и всё. У бразильца откровенно не получилось в России. Впрочем, ещё летом 2024-го переезд Жозе из «Бетиса» в «Спартак» выглядел авантюрно. Теперь же 33-летний бразилец отправился на родину. Виллиан расторг контракт со «Спартаком» и заключил соглашение с «Баией», выступающей в высшем дивизионе Бразилии. Контракт с клубом подписан до конца 2026 года.