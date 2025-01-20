«Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко

— Барко, как я сказал уже. Он в продвижении мяча очень хорош, отличное видение поля. После него поставил бы на второе место Кордобу — хороший нападающий, который делает разницу в «Краснодаре». Третьего даже не знаю, кого назвать, пусть будет Угальде. Он просто последние пять игр начал забивать, а до этого ничего сверхъестественного не было. Барко здорово его ассистирует, и человек забивает. Хорошо, когда есть такой игрок, который тебе на блюдечке подносит и ты забиваешь.