«Зенит» запретил «Оренбургу» продавать аргентинца Переса в другой российский клуб, заявил Гурцкая

«Его хотел “Рубин” и “Зенит” поставил запрет, чтобы он оставался на территории России — только на выезд. На территории России Перес не остается. Моя подтвержденная информация, что его хотел “Рубин” и давал адекватные деньги, но сказали, что “нет” — на территории России Перес не остается. Зачем “Зениту” ставить такой запрет? Я не знаю. Есть пожелание, чтобы латиноамериканские игроки “Оренбурга” в России не оставались, а уезжали за границу», — сказал Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат».