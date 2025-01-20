Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» запретил «Оренбургу» продавать аргентинца Переса в другой российский клуб, заявил Гурцкая

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что на бывшего защитника «Оренбурга» Матиаса Переса претендовал «Рубин», но «Зенит» был против того, чтобы аргентинец перешел в другой клуб РПЛ.

Источник: fcorenburg.ru

В январе 25-летний Перес перешел из «Оренбурга» в парагвайский «Серро Портеньо».

«Его хотел “Рубин” и “Зенит” поставил запрет, чтобы он оставался на территории России — только на выезд. На территории России Перес не остается. Моя подтвержденная информация, что его хотел “Рубин” и давал адекватные деньги, но сказали, что “нет” — на территории России Перес не остается. Зачем “Зениту” ставить такой запрет? Я не знаю. Есть пожелание, чтобы латиноамериканские игроки “Оренбурга” в России не оставались, а уезжали за границу», — сказал Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат».

Сам Перес ранее заявил, что перешел в «Серро Портеньо» ради выступления в Кубке Либертадорес.

Зенит
Оренбург
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь